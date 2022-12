Pillole di educazione finanziaria per pianificare il domani

Avete provato a vincere una causa in tribunale senza elaborare nel dettaglio la migliore strategia possibile? Vi siete mai sottoposti a un intervento chirurgico prima di effettuare ogni esame specialistico necessario? Siete riusciti a cambiare lavoro non considerando le vostre competenze e aspirazioni? Avete progettato un acquisto importante senza valutare accuratamente la vostra disponibilità economica?

Così come nella vita e nel lavoro la chiave del successo è la pianificazione, allo stesso modo anche nell’ambito della finanza personale imparare a pianificare ci permette di programmare e gestire le spese, ridurre i consumi, definire il nostro tasso di risparmio e valutare gli investimenti più adeguati a rispondere alle nostre esigenze di medio o lungo periodo, nel modo più efficace possibile.

Come vi immaginate tra 5, 10 o 15 anni? Come potrebbe essere differente la vostra vita rispetto ad oggi, in ogni area importante quale il lavoro, il reddito, la salute, le relazioni e addirittura il vostro tempo libero? Mettersi al tavolo, considerando le proprie risorse finanziarie presenti e future, e analizzare quelli che sono non solo le necessità ma anche i desideri propri e della famiglia, è il primo passo. Ma prevedere cosa ci riserva l’avvenire non è sempre facile: ecco perché è fondamentale avere un piano o affidarsi a un consulente finanziario esperto che ci aiuti a sviluppare una strategia su misura per noi, per identificare le azioni specifiche e misurabili che è possibile mettere in atto immediatamente o nei prossimi anni al fine di proteggere o incrementare i nostri risparmi. Il tutto, ovviamente, parametrato al rapporto rischio/opportunità che si è in grado di sopportare.

Da una piccola azione, come prendere un caffè al bar, fino all’accensione di un mutuo, ogni giorno ci troviamo di fronte a decisioni finanziarie. E saper gestire il proprio denaro è necessario per avere controllo della propria vita, che si stia risparmiando per acquistare un’automobile oppure per garantire un supporto economico ai propri figli.

Per pianificare serve metodo. Ancor più in ambito finanziario, dove le variabili sono molteplici, acquisendo le basi dell’educazione finanziaria possiamo ridurre l’instabilità e ricondurre a una situazione gestibile anche lo scenario più difficile da governare.

Pianificare significa agire nel presente per creare il futuro che si desidera domani, con la consapevolezza che non si tratta di una scelta statica, immutata nel tempo, ma che si aggiorna di pari passo con la propria quotidianità.

Anche l’ONU ha incluso l’educazione finanziaria tra i 17 Global Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile del pianeta. Di fatto, però, l’Italia è ancora drammaticamente indietro nel garantire a tutti una cultura finanziaria di base, necessaria anche solo per aprire un conto corrente o comprendere le voci di una bolletta, fino a investire i propri risparmi e accantonare un fondo per la pensione integrativa privata.

La rubrica la La finanza in parole semplici nasce proprio con questo obiettivo: aiutarvi a compiere scelte informate e consapevoli. Dalla previdenza all'acquisto della prima o della seconda casa, dalla salute all’educazione dei figli fino alla creazione del classico salvadanaio per le emergenze, in questo spazio spiegheremo cosa possiamo pianificare e con quali strumenti. Nella convinzione che compiere le scelte finanziarie giuste supporta una crescita sostenibile e consente di realizzarci al meglio come persone, e non soltanto abitanti, di questa nostra unica e straordinaria terra.

Luca Censoplano

Wealth Advisor

Disclaimer

I testi sono stati realizzati da Luca Censoplano e i contenuti presenti nel documento riportano le opinioni dell’autore, che potrebbero cambiare nel tempo e che hanno in ogni caso carattere meramente informativo. È vietata la pubblicazione e la duplicazione intera o parziale dei testi.