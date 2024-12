A Torino più furti d'auto e razzie negli abitacoli: tossici a caccia di soldi "facili"

A Torino scendono le rapine, ma aumentano i furti di macchine e le razzie di autoradio. E' questo il bilancio dei primi dieci mesi del 2024, emerso al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel dettaglio nel capoluogo piemontese scendono di oltre l'80% le rapine in banca e negli uffici postali: in calo del 30% quelle nei negozi, così quelle per strada (-8,4%).

Al contrario aumentano i danneggiamenti (+9,7%), i furti di autovetture (+11,7%) e sulle macchine (+45%). Le truffe e le frodi informatiche rappresentano quasi il 10% di tutti i reati commessi.

L'incremento di episodi di microcriminalità, per le Forze dell'ordine, è legato al consumo di sostanze stupefacenti. Con la crescita delle tossicodipendenze, in particolare dell'abuso di crack tra i giovani, sempre più persone sono in cerca di piccole somme di denaro per comprare la droga.

Ed è proprio nella lotta al traffico di droga che si è diretto pertanto il maggiore sforzo delle Forze dell’ordine, con una crescita dei reati di spaccio accertati (+35%). Salgono del 40% i risultati delle operazioni sul traffico di stupefacenti.

“L’aumento del 35% dei reati di spaccio a Torino segna in modo chiaro il malessere socio economico che si vive a Torino