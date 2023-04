Asl To3, Pamela Morelli nominata Coordinatore dell'Area Ospedaliera

Pamela Morelli, Direttore medico dell’Ospedale di Rivoli, assume ora anche l’incarico di Coordinatore dell’Area ospedaliera di tutto il territorio dell’Asl To3.

Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, con un dottorato di ricerca in Immunologia, vaccinologia e trapianti d’organo, Pamela Morelli ha iniziato la sua carriera presso l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove ha ricoperto il ruolo di vicedirettore sanitario, per passare poi alla direzione medica dell’Asl di Alessandria. Dal 2017 è in Asl To3 presso la Direzione medica di presidio a Rivoli e Susa. Dopo un periodo presso l’Asl3 di Genova, dal 2022 è Direttore dell’Ospedale Rivoli.

Il Coordinamento dell’Area Ospedaliera è una funzione strategica dell’organizzazione aziendale, che ha lo scopo di armonizzare i percorsi di cura e assistenza in tutti i presidi ospedalieri del territorio. Indipendentemente dal punto di accesso ai servizi dell’Asl i cittadini devono poter trovare sempre la risposta più adeguata alla loro necessità di salute, percorsi analoghi nei diversi presidi, complementari fra loro nell’offerta ai pazienti, nel rispetto della storia e delle specificità dei singoli territori. Il Coordinamento ha anche lo scopo di sviluppare la sinergia fra i dipartimenti ospedalieri.

Il Coordinamento dell’Area Ospedaliera di tutta l’Asl To3 ha sede presso l’ospedale di Rivoli.