Chiuso il bando per “Arti-eri”: Lungo Po Machiavelli avrà il suo mercato periodico

Un mercato domenicale, con prodotti di artigiani e d'arte, per esaltare la vocazione del quartiere: da ottobre Vanchiglia vedrà sorgere sul Lungo Po Machiavelli il mercato periodico “arti-eri”, nel tratto compreso da via Sineo e corso San Maurizio.

L'impegno dell'associazione CasaMalta

L’associazione CasaMalta si occuperà dell’organizzazione e dello sviluppo del progetto come comunicato dalla commissione competente della Circoscrizione 7. Le realtà dell’artigianato, del design e del workshop avranno la possibilità di mettersi in mostra e donare un’importante riqualificazione all’area.



CasaMalta, come spiega la presidente dell'associazione Laura Maria Boiero, intende rivalutare un’area con problemi di degrado urbano tramite stand e attività legate al mondo artigianale e artistico.

80 stalli, aree espositive e intrattenimento

A partire da ottobre, per due anni, ogni prima domenica del mese, escludendo i mesi di gennaio e agosto per una durata minima di sei volte all’anno, saranno presenti circa 80 stalli situati nell’area individuata dal progetto, tra cui aree espositive e di intrattenimento, stand legati al mondo di illustratori e stilisti.



I partecipanti verranno individuati dall’associazione vincitrice del bando con l’ausilio di altre due associazioni: “Associazione Terre Ceramica e Arte” e l’Associazione “Fatto a mano”.