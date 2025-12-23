Cimiteri: gli orari degli ingressi e degli uffici durante le festività

In tutte le giornate di Festività i cimiteri saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le auto autorizzate ad entrare (ultra settantenni, chi ha gravi patologie e difficoltà a camminare) possono accedere tutti giorni durante l’orario di apertura con uscita alle ore 12.30, eccetto venerdì 26 dicembre Santo Stefano, in quanto si svolgono i funerali e sono consentite solo le auto a seguito dei carri funebri. Gli uffici presso i cimiteri Monumentale e Parco, saranno chiusi al pubblico nei giorni 25 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio. A Santo Stefano, 26 dicembre, aperti solo per ricevere i funerali dalle 8.30 alle 12.30. Nelle giornate di vigilia del 24 dicembre e 31 dicembre chiuderanno alle ore 13.

Orario cimiteri e uffici nello specifico: