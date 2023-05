Nominato il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Collegio Carlo Alberto per il triennio 2023-25

“Sono molto onorato e grato alla Fondazione Compagnia di San Paolo e all'Università degli Studi di Torino per avermi confermato alla Presidenza della Fondazione Collegio Carlo Alberto.” Ha dichiarato il Presidente, Giorgio Barba Navaretti. “Durante il precedente mandato il Collegio è cresciuto e si è rafforzato come istituzione alla frontiera europea della ricerca, della formazione e della divulgazione in economia, nelle scienze politiche e sociali e nelle scienze giuridiche. Questo risultato è merito della straordinaria comunità del Collegio: i professori, i ricercatori e tutto lo staff. Una comunità aperta al mondo e che dal mondo oggi attrae i migliori talenti. Voglio anche ringraziare i consiglieri e i revisori uscenti per lo straordinario lavoro svolto, che sono certo consolideremo e rafforzeremo con il nuovo Consiglio, con il Dean Paolo Ghirardato e con il Managing Director Paolo Campolonghi nel prossimo triennio”.