Corso Belgio, continua il presidio contro gli abbattimenti: "Giorno e notte per salvare gli alberi". E Lo Russo scarica su Appendino

Gli ambientalisti di corso Belgio non mollano: alcuni attivisti hanno presidiato fino a questa mattina la zona che dovrebbe essere interessata dal taglio degli alberi e hanno allestito un gazebo all'angolo con via Cossila.

Lo scopo del gazebo è di continuare il presidio in modo permanente. Sui tavolini del gazebo si possono trovare i fascicoli per la raccolta firme, volantini e membri del " Comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio " che cercano di aggiornare i passanti sui motivi della loro iniziativa.

"Il nuovo progetto del Comune è meglio che niente, ma comunque non soddisfa le richieste del comitato - dice Roberto Accornero, uno dei portavoce del comitato, in risposta al nuovo progetto dell'Assessore Francesco Tresso -: gli alberi attuali non sono malati, noi continueremo il presidio per dire che non sono da toccare, per raggiungere questo obiettivo resteremo giorno e notte".