Continua l’agonia: posticipata ancora la riapertura dell’ufficio postale di Perosa Argentina

Slitta ancora una volta la riapertura dell’ufficio postale di Perosa Argentina chiuso da maggio dello scorso anno. Il servizio in via Gutermann era stato sospeso il 19 maggio 2025 per permettere i lavori di ristrutturazione legati al progetto Polis per l’implementazione dei servizi digitali. Il cantiere avrebbe dovuto terminare entro qualche mese e la riapertura era stata fissata all’8 settembre del 2025.

I lavori però non erano finiti in tempo ed era stato necessario posticipare la riapertura a domani, mercoledì 25 febbraio. Poste Italiane aveva dichiarato, in quel caso, un ritardo nella fornitura del materiale.

“La data di riapertura è stata di nuovo posticipata, questa volta a giovedì 19 marzo – comunica la sindaca, Nadia Brunetto –. Il disagio per il territorio è evidente e lascia perplessi vedere che una grande società come Poste Italiane impieghi così tanto tempo per sistemare un singolo centro!”.

I mobili attesi infatti sono arrivati, ma ora il ritardo sarebbe dovuto al montaggio.