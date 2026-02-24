A Torino nasce l'app che mappa i servizi destinati ai bambini

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, di concerto con l’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno e l’assessore ai Servizi Informativi Marco Porcedda, ha approvato la delibera per la realizzazione di uno strumento digitale innovativo dedicato alle famiglie torinesi con figli e figlie nella fascia di età tra 0 e 6 anni.

Questa “App 0-6” nasce con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana dei genitori, offrendo una vetrina digitale evoluta che raccoglie in un unico punto di accesso tutti i servizi, le opportunità educative e le iniziative presenti sul territorio urbano. Lo strumento non sarà solo un contenitore informativo, ma un vero e proprio compagno di viaggio per orientare le famiglie nella fruizione delle offerte cittadine, includendo anche una gestione ottimizzata delle eduteche e di altri servizi innovativi dedicati a questa fascia d’età.

Lo sviluppo dell’App si inserisce nel solco della collaborazione strategica tra la Città di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’iniziativa pluriennale “Città dell’Educazione”. Il progetto mira a fare dell’istruzione e della cura dei più piccoli la leva principale per la crescita e la trasformazione sociale del territorio, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’iniziativa costituisce una delle azioni del Piano per le Famiglie della Città di Torino, un insieme di interventi volti al sostegno delle relazioni personali, familiari, sociali, lavorative, al contrasto delle forme di discriminazione di ogni natura, finalizzate a sostenere i nuclei e i singoli componenti e prevenire le situazioni di disagio.

La realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione dell'App per i prossimi cinque anni sono interamente curati e sostenuti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Al termine del periodo di supporto, la Città garantirà la continuità del servizio e i futuri aggiornamenti.