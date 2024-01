Incendio in una zona vicino alla statale 25: chiusa la strada a Sant'Antonino di Susa

La strada statale 25 “del Moncenisio” è provvisoriamente chiusa al traffico per un tratto di circa 600 metri a Sant’Antonino di Susa. La chiusura è stata disposta in via precauzionale a causa di un incendio che si è sviluppato su una proprietà privata prossima alla sede stradale.

Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.