Incidente tra La Loggia e Debouché: traffico bloccato sulla tangenziale di Torino

Incidente tra La Loggia e Debouché: traffico bloccato sulla tangenziale

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, fra La Loggia e Debouche', in direzione Milano, sulla tangenziale sud di Torino.

Due persone al Santa Croce di Moncalieri

La perdita di carico di un autoarticolato ha provocato un sinistro che ha coinvolto tre veicoli. Due le persone lievemente ferite (codice verde), portate all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Il traffico risulta bloccato in direzione nord e fortemente rallentato verso sud a causa dei detriti presenti sull'asfalto (e di alcuni curiosi). Sul posto, oltre alla Polizia stradale, intervenuti anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.