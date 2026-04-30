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Cronaca | 30 aprile 2026, 15:39

Ex scuola di San Giovanni nel mirino dei vandali: locali devastati

È stata rafforzata la videosorveglianza dell’area e si stanno chiudendo le indagini per l’identificazione dei responsabili

I danni procurati dai vandali

I danni procurati dai vandali

Sono entrati probabilmente in più riprese nell’arco di due mesi nell’ex scuola di San Giovanni vandalizzando i locali chiusi dall’anno scolastico 2023-2024, per carenze strutturali e di iscritti.

La Polizia locale di Luserna San Giovanni ha potenziato la videosorveglianza nell’area e sta concludendo le indagini per individuare i responsabili. “Seguiranno le denunce e le richieste di risarcimenti danni” annuncia il comandante Massimo Chiarbonello.

Dopo la sua chiusura, la struttura era finita anche al centro di diverse ipotesi: prima fra tutte la creazione di un polo con servizi per bambini dagli 0 ai 6 anni, che avrebbe incontrato, sulla carta, anche il favore della minoranza. Ma il progetto non si è tradotto in realtà. Ci ha pensato quindi un gruppo di associazioni a farsi avanti con il Comune, chiedendo di realizzare una ‘Casa delle Associazioni’, siglando un patto di collaborazione con Palazzo Civico. Anche in questo caso, la maggioranza, pur dichiarandosi favorevole, ha rincorso altre priorità e lasciato cadere la proposta, che era stata avanzata nel dicembre 2024.  

Elisa Rollino

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