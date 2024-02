Ospedale infantile Regina Margherita, Anaao: "Incoraggiamo la celere e completa realizzazione"

Presa la decisione regionale di separare il Regina Margherita dall’Azienda Citta della Salute, Anaao ne incoraggia la celere e completa realizzazione.





"Anaao già nel 2019, da capofila assoluto, difese la specificità pediatrica, contestando in ambito istituzionale e non (in primis alla Quarta Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte), il progetto del Parco della Salute, da cui la Pediatria ne usciva con un ridimensionamento imbarazzante (nel primo layout i posti pediatrici erano 18 vs gli attuali 286)" scrivono dal sindacato dei medici.

"Il tempo è galantuomo e del Parco della Salute ad oggi non vi è traccia, mentre l’Ospedale Infantile Regina Margherita è vivo e ha l’ambizione di entrare nel novero dei Poli di eccellenza italiani ed europei.

Compito del sindacato è quello di vigilarne la progettualità e la corretta realizzazione, in termini di risorse e assetto giuridico-contrattuale e tutela della professionalità dei lavoratori."

"In tal senso, le recenti dichiarazioni dell’Assessore Icardi appaiono rassicuranti, confermando la volontà di destinare personale e risorse adeguate al completamento del processo in itinere.

Tuttavia ad oggi l’indipendenza è sulla carta e di fatto poco è cambiato rispetto a prima.

Rimangono inoltre dubbi e perplessità rispetto all’individuazione di fondi dedicati da parte della Regione, ad oggi ignoti e per i quali ci aspettiamo risposte in tempi brevi.".

Consapevoli che il processo in atto rappresenti un unicum e pertanto denso di anomalie procedurali e giuridiche da superare, non esiteremo a segnalare qualsiasi elemento di criticità che possa compromettere in senso peggiorativo l’organizzazione del lavoro o lo status del personale della neonata Azienda Sanitaria rimanendo disponibili nella ricerca di soluzioni con spirito di fattiva collaborazione partecipativa.".