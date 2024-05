Elezioni Comunali Rivoli il candidato Sindaco Alessandro Errigo: "Rivoli, ora tutti in carrozza"

Venerdì 24 maggio, il candidato sindaco Alessandro Errigo ha organizzato un evento speciale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità: "Rivoli, ora tutti in carrozza".

Presso la pista di pattinaggio coperta dei giardini La Marmora, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza unica: mettersi nei panni di chi vive con una disabilità motoria e provare la mobilità in carrozzina, guidati da atleti paralimpici.

L'iniziativa, realizzata dall'associazione A Ruote Libere 2013 in collaborazione con le società sportive HB Basket Torino e Sportento Bocciabili, aveva l'obiettivo di far comprendere le sfide quotidiane che le persone con disabilità devono affrontare negli spazi urbani. Come si fa a cambiare il punto di vista? Sedendosi sulla carrozzina.

Oltre a provare la mobilità in carrozzina, i partecipanti hanno potuto discutere con atleti e persone con disabilità delle problematiche legate all'accessibilità e alla mobilità negli spazi pubblici e privati. Un'occasione preziosa per riflettere sull'importanza di creare una città più inclusiva e accessibile a tutti.

"In una città che vuole essere davvero inclusiva, è fondamentale che tutti possano vivere gli spazi pubblici in modo autonomo e sicuro", ha dichiarato Alessandro Errigo. "Proseguirò attraverso il dialogo, il monitoraggio e il sollecito costante presso le Istituzioni afferenti il mondo della disabilità a sostenere le famiglie e le persone con disabilità affinché i loro diritti siano pienamente rispettati e promossi all’interno di una visione inclusiva. Mi impegno, da un punto di vista urbanistico, nella progettazione dello spazio con una prospettiva di inclusione e nel dotare Rivoli di un PEBA, partecipando ai prossimi bandi che erogano risorse per le città per questo tipo di percorsi."

