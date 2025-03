Torino cambia volto: in via Milano 12 l'ex sede della Procura diventa un nuovo albergo a 4 stelle sotto le insegne "Savhotel"

Un nuovo hotel a 4 stelle nel cuore di Torino: succede in via Milano 12, a pochi passi dal Comune e da Porta Palazzo. E' questa la destinazione dell'edificio che una volta ospitava la Procura di Torino e che è stato rilevato da Gruppo Banca Finint e Gruppo Savim che hanno formalizzato l’atto di acquisto dal fondo Euripide gestito da Generali Real Estate SGR.

L’operazione è stata condotta attraverso la società neo-costituita Torinova S.r.l., partecipata da Banca Finint, attraverso il Fondo Tematico Turismo Sostenibile, e da Savim. La gestione futura della struttura sarà affidata al Gruppo Savim guidato dal Ceo, Renzo Savasta, sotto il brand “Savhotel”.

Il progetto prevede la trasformazione dell’edificio in un elegante boutique hotel a 4 stelle, comprensivo di 108 camere, una palestra e un’area benessere, oltre ad un’ampia offerta di food & beverage al piano terra. L’iniziativa arricchirà il panorama dell’offerta turistica torinese e contribuirà alla valorizzazione del tessuto urbano, inserendosi nel contesto di rilancio della città.

GIà in passato, Finint Investments aveva messo in atto alcuni progetti in città, a cominciare dalla riqualificazione di Palazzo Gran Torino, nel centro storico, e la realizzazione del Palazzo Contemporaneo in Corso Stati Uniti. L’obiettivo è quello di sviluppare progetti che generino un impatto positivo sull’economia locale, andando oltre la semplice valorizzazione immobiliare.



“Questo importante progetto di riqualificazione andrà a potenziare l’offerta ricettiva di una città dinamica e in crescita come Torino - dice Emanuele Prataviera, responsabile del settore Real Estate Investments di Finint Investments -. In linea con la missione del Fondo Tematico Turismo, finanziato con risorse del PNRR nell’ambito dei fondi per la competitività delle imprese turistiche, siamo al fianco di un operatore come il Gruppo Savim che ha dimostrato di essere un valido partner in un’industria strategica per il Paese com’è quella del turismo”.