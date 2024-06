L'appello al voto di Antonino Maria Lo Grasso, candidato alle elezioni regionali con la lista Libertà Piemonte [VIDEO]

Antonino Maria Lo Grasso sarà candidato alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno con la lista Libertà Piemonte. Di seguito il suo appello al voto.



"Siamo dinanzi a campagne elettorali di una povertà disarmante sul piano dei temi sociali - sostiene Lo Grasso -un fatto che non lascia prefigurare nulla di rassicurante per il nostro futuro. Il colmo è pagare di tasca propria una certificazione energetica funzionale al pagamento di successivi aumenti relativi alla tassazione della propria casa"

"Siamo vittime di politiche succhiasangue - spiega - che passano anche dallo spauracchio dall’aumento dell’IVA, da una più opprimente tassazione della nostra casa che si sta facendo spazio sotto la falsa maschera della certificazione energetica, dal lasciare a piedi quanti non possiedono auto ibride o elettriche, dalla cancellazione dei nostri risparmi, praticamente fagocitati per intero dalla sanità privata che passo dopo passo sta prendendo il posto della sanità pubblica."

"Ho deciso di scendere in politica - è l'appello di Lo Grasso - perché non sono per nulla disposto a pagare per tutto questo e, se non lo sei nemmeno tu, alle elezioni regionali dell’8 e 9 giugno, sulla scheda verde, dei residenti in Torino e Provincia, fai una X sul simbolo “Libertà Piemonte” e scrivi “Lo Grasso”. #LibertàPiemonte #scriviLoGrasso".

