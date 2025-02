Benessere animale, Disabato (M5S): “Cirio diserta la commissione. Ripristinati i fondi per i santuari”

"Niente da fare. Il presidente Cirio ha disertato la seduta di Commissione richiesta dal M5S, dedicata al bilancio di previsione, con all’ordine del giorno il tema del benessere animale. Una delega, questa, che Cirio ha deciso di tenere per sé, salvo poi disinteressarsi completamente dell’argomento. Nonostante la nostra richiesta di chiarimenti sui fondi destinati al settore, Cirio ha scelto di non presentarsi in aula e di delegare l’Assessore Tronzano. Un’assenza grave e ingiustificata, che dimostra la scarsa considerazione della Giunta sia verso gli animali sia verso le forze di opposizione. Nonostante la mancanza del presidente, la Commissione è stata comunque utile per fare luce su una manovra poco chiara: i fondi destinati ai Santuari per animali, riconosciuti grazie a un nostro intervento legislativo durante la scorsa consiliatura, erano stati dirottati altrove. Grazie al nostro operato, siamo riusciti a farli ripristinare, evitando così che risorse fondamentali venissero sottratte a realtà troppo spesso dimenticate.

Inoltre non possiamo non sottolineare come circa 485mila euro per la delega del benessere animale siano davvero una miseria rispetto a tutte le azioni che si dovrebbero portare avanti. Cirio rivendica l’istituzione di questa delega e di esserne titolare, ma economicamente non fa nulla per dimostrarlo. In ultimo, è impossibile ignorare quanto emerso ieri sera nella trasmissione “Report”, con un’inchiesta giornalistica sui soldi che la Regione Piemonte avrebbe speso per finanziare la trasmissione Mediaset "Dalla parte degli animali”, condotta dall’onorevole di “Noi Moderati” Michela Vittoria Brambilla, componente della maggioranza. La motivazione ufficiale? Sensibilizzare i cittadini sul fatto che il Piemonte sia una regione "pet-friendly". A nostro avviso, la Giunta avrebbe potuto spendere meglio quei fondi, ad esempio finanziando le ambulanze veterinarie, un servizio realmente utile per il benessere degli animali e delle persone che se ne prendono cura. Ancora una volta il Centrodestra dimostra di preferire la propaganda ai fatti concreti. Noi continueremo a vigilare affinché le risorse pubbliche vengano impiegate nell’interesse collettivo e non per favorire mere operazioni di immagine"