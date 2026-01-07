Chieri si rifà il look: progettate opere di manutenzione e messa in sicurezza per 400mila euro

La Giunta comunale di Chieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ad opere di riqualificazione di alcuni tratti di carreggiate stradali del centro abitato cittadino, costruzione o rifacimento di marciapiedi, e interventi di messa in sicurezza stradale laddove, nel corso degli ultimi mesi, sono state segnalate dai cittadini problematiche connesse alle elevate velocità di transito dei veicoli: lo annuncia l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena.

"Si tratta di un investimento di 400mila euro. Gli interventi di rifacimento della pavimentazione superficiale riguardano via Roaschia (tratto da viale Fasano a via Balbiano), via Campo Archero (tratto da piazza Europa a via I Maggio) e strada Canarone (tratto dal civico 11 al civico 59). Inoltre si prevede un intervento di riqualificazione di una porzione della Piazzetta della Chiesa di San Giorgio (gli attuali cubetti di sienite saranno rimossi, sostituiti o recuperati, le aiuole poste intorno agli otto tigli che ornano la piazza saranno ampliate e rifatte per dare spazio alle piante). Le opere di costruzione o rifacimento marciapiedi riguarderanno tratti di carreggiata sprovvisti di percorsi protetti riservati ai pedoni, sia in via Benedetto Croce (tratti compresi tra via Turati e via I Maggio, di fronte all’asilo Cucciolo e alla Scuola dell’infanzia Celestina Costa) sia in via Giovanni XXIII (tratti compresi tra via Conte Rossi di Montelera e la Cittadella del Volontariato). Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza stradale, si prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in strada Baldissero (in corrispondenza dell’accesso alla Scuola dell’infanzia di porta Garibaldi, al parcheggio e al giardino) e in via Grosso (in corrispondenza del civico 9 nelle cui vicinanze vi sono alcune abitazioni anche densamente popolate). Tutti interventi che vanno a inserirsi nelle politiche di miglioramento della viabilità cittadina già attuati dalla nostra Amministrazione nel corso degli ultimi anni per aumentare le condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti (messa a rischio dall’usura delle pavimentazioni superficiali causata anche dal traffico intenso), rendendo così più accessibili alcuni spazi urbani del centro abitato cittadino, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, occorrerà coordinarsi con gli interventi programmati da Italgas: pertanto, in via Roaschia, via Benedetto Croce e via Giovanni XXIII, occorrerà prima attendere il completamento delle operazioni di sostituzione delle tubazioni interrate".

Inoltre, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riqualificazione e mantenimento delle pavimentazioni delle “strade bianche”, per un importo di 200mila euro. La Città di Chieri è dotata di un’ampia rete di strade consorziali, vicinali e comunali, che si estendono fuori dal centro cittadino, sia nella parte collinare sia in quella pianeggiante. Queste strade richiedono una continua manutenzione, perché particolarmente soggette al degrado causato dal transito e dagli eventi atmosferici. Gli interventi riguardano strada Turriglie (tratto ciclo-pedonale compreso tra la passerella su corso Buozzi e il civico 2), strada Superga (tratto compreso tra il civico 100 e strada Valle Pasano), strada di Caprigliano, strada della Giacoletta e strada Tetti Fasano, strada del Chiaventone, strada Tetti Manera e strada Monza. Le opere in progetto consistono principalmente nel ripristino o risanamento delle pavimentazioni superficiali, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e dei ciclisti, oltre che nel decespugliamento di rive e banchine e nell’intervento su fossi di raccolta acque, canalette e tubazioni cavalcafossi. Nei tratti di strada Turriglie e strada Superga saranno applicati materiali e trattamenti idonei ad ottenere una maggiore durata, conservando un effetto superficiale color terra.

Infine, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di adeguamento funzionale sul patrimonio immobiliare comunale, che prevede un investimento complessivo di 420mila euro: si tratta di opere edili, elettriche, di impermeabilizzazione e da lattoniere-idraulico, falegname, fabbro e vetraio, che interesseranno scuole, palestre, alloggi Erp, cimiteri e altri immobili di proprietà comunale.

Conclude l’assessora Daniela Sabena: "La manutenzione di una città è essenziale per garantire sicurezza, vivibilità e sostenibilità urbana. Previene degrado, rischi strutturali e costi futuri elevati, preservando il patrimonio comune e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Pur nella complessità di una città come Chieri, l'impegno dell'amministrazione è continuo e costante".