Regione, cento milioni per le opere di compensazione della Tav, 27 per l'immigrazione e più risorse per la sicurezza

La seconda Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Fava, ha espresso parere consultivo favorevole a maggioranza alla proposta di deliberazione "Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028" e al disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028” sulla logistica e sulle infrastrutture strategiche. L’assessore Enrico Bussalino ha parlato delle compensazioni sulla Torino-Lione: “L’opera sta andando avanti, ma per ciò che riguarda la Regione procedono anche quelle compensative che sono collegate al Bilancio regionale con i relativi fondi, circa 100 milioni di euro”. "In quest’ambito c’è una stretta collaborazione tra Regione, Enti locali e Città Metropolitana di Torino”.



Sono invece pari a 27 milioni di euro i fondi europei destinati al Piemonte per il periodo 2025-2026, con effetti che si estendono negli anni successivi, per interventi in materia di immigrazione. Le risorse saranno impiegate in attività di inclusione sociale e lavorativa, formazione linguistica e contrasto ai fenomeni di sfruttamento, come la tratta. Lo ha annunciato sempre l’assessore Bussalino nel corso della Terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto.

Tra le principali iniziative illustrate figura il progetto Common Ground, di cui la Regione Piemonte è capofila, e che coinvolge anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto Si tratta di un programma nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzato a prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo, promuovere la legalità e la tutela dei lavoratori e rafforzare un modello di governance interregionale pubblico e condiviso. Per la realizzazione del progetto sono stanziati 15 milioni di euro.

Per i capitoli su Polizia Locale e Sicurezza, inoltre, Bussalino ha sottolineato che “sono state mantenute le risorse degli anni precedenti con degli incrementi su alcuni capitoli”. Tra le principali voci per il prossimo triennio: aumento di 110 mila euro rispetto al 2025 (1 milione di euro) di contributi per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale; circa 335 mila euro per lo svolgimento dei corsi di formazione per dipendenti neoassunti; 380 mila euro in aumento di 50 mila euro rispetto al 2025 su interventi per il patrimonio edilizio delle Forze dell’Ordine.