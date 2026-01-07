"Stop alla militarizzazione di Vanchiglia per Aska": merenda per genitori e bambini in via Balbo

Sette gennaio, riapre la scuola a Torino ed in Piemonte. Questa mattina sono tornati in classe anche i bimbi di Vanchiglia, che lo scorso 18 erano stati lasciati improvvisamente a casa per lo sgombero di Askatasuna.

400 bambini e famiglie in strada

A seguito del blitz della Polizia nel centro sociale, erano state chiuse le scuole dell'infanzia Rodari e la primaria Fontana di via Buniva, oltre al nido "Il Giardino delle Fate"di via Balbo. Circa 400 famiglie ed 80 docenti dell'Istituto Comprensivo Gino Strada lasciate fuori dai cancelli sbarrati, chiusi dai cordoni degli agenti.

Vanchiglia militarizzato

Uno stop alla didattica - con due giorni di anticipo rispetto alle vacanze natalizie - che aveva lasciato l'amaro in bocca alle mamme, papà e i bambini. Così i genitori ed i bimbi questo pomeriggio cercano di riprendersi i loro spazi, dopo la militarizzazione durata oltre due settimane dell'isolato intorno ad Askatasuna.

Il quartiere della Circonvallazione 7 non è più blindato come nei giorni scorsi, ma nemmeno tutto è tornato alla normalità. Il Comitato Vanchiglia Insieme ha così deciso di lanciare l'appuntamento per una merenda insieme alle 16.30 in via Balbo, la strada alle spalle di Askatasuna.

"Questo quartiere - spiegano - deve tornare ad essere non militarizzato". "La scuola deve rassicurare, non spaventare: se i bambini hanno paura, non è sicurezza", concludono.