Palazzo Lascaris, via alla maratona del bilancio. Minoranza: "Cirio assente"

Una lunga fila di dodici sedie vuote, solo una occupata dall'assessore regionale Andrea Tronzano. E la minoranza che continua a pungolare: dov'è il Presidente Alberto Cirio? Si è aperta così questa mattina la lunga maratona che porterà all'approvazione del Documento Economico Finanziario 2025-2027 e del Bilancio previsionale triennale di Palazzo Lascaris.

Oltre 1.600 emendamenti

E dopo aver dato battaglia nelle commissioni, ora la minoranza è pronta a farlo in aula: il M5S ha presentato trecento emendamenti, Alleanza Verdi Sinistra ben 500, il Pd oltre un centinaio e 700 di Stati Uniti d'Europa. Un totale quindi che supera i 1.600.

Disabato (M5S): "Cirio si presenta a fatica"

"I banchi della Giunta - ha incalzato la capogruppo del M5S Sarah Disabato - sono sempre vuoti: Cirio si presenta a fatica, mentre Tronzano è solo ed isolato a presentare questo bilancio che non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale". "Non c'è traccia - aggiunge la pentastellata - del bonus trasporto giovani per gli under 26 e anche sul fronte del sostegno al reddito per i cassaintegrati si registrano dei ritardi".

L'assenza del governatore e dei suoi assessori è la base delle accuse e oggi difficilmente Cirio passerà a Palazzo Lascaris, impegnato stamattina in un dibattito e nel pomeriggio a Lione per la cerimonia di Costituzione dell'Associazione "Comitato dei Giochi Olimpici".