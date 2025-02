Collegno piange la scomparsa di Rosalbina Miglietti

E’ mancata oggi, all’età di 78 anni, Rosalbina Miglietti, storica presidente dell’Associazione Amici della Scuola Leumann, Cittadina Benemerita dal 2019, già consigliera comunale del Pds negli anni ’90.

Rosalbina era la sorella di Franco Miglietti, Sindaco di Collegno dal 1989 al 1995, scomparso nell’ottobre del 2023.

“La scomparsa di Rosalbina – dichiara il Sindaco di Collegno – Matteo Cavallone – colpisce profondamente la nostra comunità. Come Presidente dell’Associazione Amici della Scuola Leumann, per oltre vent’anni, si è fatta carico di tramandare storia e tradizioni del nostro Villaggio Operaio, con dedizione e determinazione. Il suo nome resterà legato per sempre a “Filo lungo Filo, un nodo si farà”, la mostra del tessile da lei creata e promossa, dal 1995 vero e proprio fiore all’occhiello a livello nazionale per artigiani e appassionati nel mondo della tessitura a mano. Collegno non dimenticherà la sua forza gentile”.