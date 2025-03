Giornata mondiale HPV: l’AslTo3 in piazza a Rivoli per un'iniziativa dedicata alla prevenzione

Ogni anno a inizio marzo si celebra la giornata internazionale contro le malattie causate dal papilloma virus - HPV (Human Papilloma Virus). Si tratta di un virus molto comune e diffuso nella popolazione, che si tramette per contatto sessuale. La maggior parte delle infezioni da HPV guarisce da sola entro 2 anni, ma in questo periodo è possibile la trasmissione fra partner. In alcuni casi, le infezioni durano più a lungo e talvolta causano lesioni che possono degenerare in tumori, come quello della cervice uterina, dei genitali e della bocca, oltre ad essere causa della condilomatosi genitale.

La giornata mondiale contro l’HPV è dedicata alla prevenzione dell’infezione, possibile con una semplice vaccinazione: il vaccino previene l’infezione e la diffusione, è sicuro, ben tollerato e protegge in maniera molto efficace dalle malattie causate dal virus HPV.

L’AslTo3 in piazza a Rivoli 8 marzo

Per richiamare l’attenzione su questi temi, la S.C. Controllo Malattie Infettive e Vaccinazioni dell’AslTo3 sarà a Rivoli nel piazzale Mafalda di Savoia (davanti al Castello), 8 marzo dalle 13.30 alle 16.00 con uno stand, dove operatori del servizio distribuiranno materiale informativo e saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande sulla prevenzione del papilloma virus e sull’attività di vaccinazione dell’AslTo3.

La campagna vaccinale durante l’anno.

L’AslTo3 convoca ogni anno con lettera le ragazze e i ragazzi al compimento degli 11 anni di età, per effettuare la vaccinazione anti-HPV presso gli ambulatori adolescenti presenti sul territorio.

Le ragazze nate dal 1993 e i ragazzi nati dal 2006, se non ancora vaccinati, mantengono il diritto a richiedere gratuitamente la vaccinazione anti-HPV e possono prenotarsi presso i centri vaccinali della Asl.

L’offerta del vaccino, come da indicazioni della Regione Piemonte, è inoltre estesa e fortemente raccomandata alle seguenti categorie di persone, se non ancora vaccinate:

soggetti a rischio per HIV, comportamenti sessuali

tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, in caso di riscontro di lesioni della cervice uterina di grado CIN2 o superiore (su indicazione del ginecologo).

Infine, la vaccinazione anti-HPV può essere richiesta in regime di co-pagamento da chiunque non rientri nelle categorie che hanno diritto alla gratuità, al costo complessivo (3 dosi) di 223,90 euro.

Dove e come vaccinarsi sul territorio AslTo3.