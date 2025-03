"Storie di Donne di Fuoco e di Luce", lo spettacolo che celebra la Giornata dell'8 marzo

Per celebrare la giornata internazionale della Donna, sabato 8 marzo alle ore 18, a “Le Rosine”, Polo artistico e culturale, in via Plana 8/C, andrà in scena “Storie di Donne di Fuoco e di Luce”.

Uno spettacolo teatrale, one woman show, interpretato dall’attrice Sara D’Amario, per la regia di François-Xavier Frantz, che ha ricevuto il sostegno della Consulta Femminile del Consiglio Regionale del Piemonte, in cui verrà indagato quanto sono cambiati i modi di pensare, guardare e definire le donne nel corso della storia.

Da Tina Anselmi a Giovanna d’Arco, dalla vulcanologa Katia Kraft, a Santa Caterina da Siena, da Zenobia a Artemisia I regina di Carìa, passando attraverso il fuoco di potesse, fotografe e cuoche, sono tante le donne di cui D’Amario indosserà i panni: “Partiamo per un viaggio dolce e vivace, scoppiettante, sorprendente, a volte comico, altre tragico, in compagnia di donne luminose e illuminanti che hanno acceso fuochi, diventati luci che non si sono mai spente nei cuori e nella mente di tante persone”, spiega l’attrice e direttrice artistica del Polo artistico e culturale Le Rosine, “A seconda della sua età, la donna è stata considerata per millenni come Vergine protettrice del fuoco sacro, Madre coraggiosa, meretrice o creatura da proteggere. All’interno di un ampio arco temporale ci divertiremo a scoprire quanto sono cambiati i modi di pensare, guardare e definire le donne, modi che hanno una storia lunga quanto quella del genere umano e sono in continua evoluzione”, conclude.

Con pochi elementi scenici, l’attrice D’Amario con semplicità e leggerezza passerà da un personaggio all’altro, mostrandone avventure, lotte, vittorie e capacità creative, per dare voce a quel fuoco e a quella luce interna, con la quale alcune “Storie di Donne di Fuoco e di Luce” hanno infiammato altre menti e altri cuori.

Lo spettacolo è aperto a tutti, a partire dai 12 anni, per partecipare è richiesta la prenotazione a eventi@lerosine.it

L' ingresso è a offerta libera per sostenere il Punto di Ascolto per Donne in Difficoltà , una delle tre nuove Opere Sociali offerte dall' Istituto delle Rosine attraverso il suo Polo artistico e culturale.