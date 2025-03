Il Consiglio regionale alla 30esima Giornata per le vittime di mafia

Il Consiglio regionale ha aderito ufficialmente alla 30ª Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti delle mafie che si tiene oggi a Trapani.

A rappresentare l’Assemblea piemontese alla manifestazione, organizzata da Libera, il presidente della commissione Legalità Domenico Rossi.



La Giornata dal 1996 vede la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini di tutta Italia per rinnovare l’impegno per la legalità e la giustizia.

"La memoria è il primo passo per costruire un futuro libero dalle mafie ma non basta ricordare: dobbiamo trasformare il ricordo in impegno concreto, in scelte quotidiane e politiche coraggiose che rendano le nostre comunità più sicure, trasparenti e consapevoli" dichiara Rossi.



Il tema scelto per questa edizione, "Il vento della Memoria semina Giustizia", sottolinea il legame tra il ricordo delle vittime e la necessità di un'azione costante per la difesa della legalità.

“Le mafie non sono un problema del passato o solo di alcune regioni: sono un fenomeno che riguarda tutta l’Italia, incluso il Piemonte. Per questo è fondamentale tenere alta l’attenzione e continuare a investire nella cultura della legalità, nella trasparenza della pubblica amministrazione e nel sostegno alle realtà che ogni giorno si oppongono alla criminalità organizzata. Come istituzioni abbiamo il dovere di non lasciare soli coloro che denunciano e di costruire comunità coese, in cui la criminalità non trovi spazio per proliferare".

"La partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte alla manifestazione di Trapani conferma l’impegno dell’istituzione nel promuovere la cultura della legalità e nel sostenere chi ogni giorno lavora per un Paese più giusto e libero dalle mafie", conclude il rappresentante del Consiglio regionale.