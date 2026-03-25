Il Consiglio comunale approva la mozione sulla definizione agevolata delle entrate comunali

Il Consiglio comunale di oggi ha approvato la mozione sulla definizione agevolata delle entrate comunali, come da normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Grazie all’iniziativa del Capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, il Consiglio ha impegnato formalmente la Giunta ad aderire allo strumento della definizione agevolata previsto dalla normativa nazionale, offrendo ai cittadini e alle imprese un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione fiscale.

La mozione recepisce i riferimenti alla Legge 199/2025 e agli articoli dal 102 al 110, che consentono agli enti locali di introdurre la definizione agevolata attraverso un apposito regolamento comunale.

“Con questo voto – dichiara SCANDEREBECH (FI)– il Consiglio compie un passo importante per stare davvero dalla parte dei cittadini. Grazie a Forza Italia, la Giunta ha assunto un impegno chiaro: attivare la definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento che può aiutare famiglie e imprese a regolarizzare le proprie pendenze in modo sostenibile e allo stesso tempo migliorare la gestione dei crediti di difficile riscossione per l’ente”.

“La legge è chiara: per gli enti locali non esiste alcun automatismo nazionale. Spetta al Comune decidere se utilizzare questo strumento. Oggi il Consiglio ha indicato una direzione precisa: trasformare una possibilità prevista dalla legge in un’opportunità concreta per la città e per i torinesi”.

SCANDEREBECH (FI) sottolinea: «La definizione agevolata rappresenta uno strumento di equilibrio tra equità fiscale e sostenibilità amministrativa e permette ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione e all’amministrazione di recuperare risorse altrimenti difficilmente esigibili».

“Continueremo a vigilare affinché l’impegno assunto oggi venga tradotto rapidamente in atti concreti a beneficio dei cittadini e del tessuto economico del territorio” conclude SCANDEREBECH (FI).