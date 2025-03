Automotive, Rosso (Fi): "Al Museo dell’auto per costruire il rilancio del comparto"

“Il futuro dell’auto passa da qui’. Siamo oggi a Torino, al Museo dell’Automobile, un luogo simbolico che rappresenta la storia e l’identità industriale del nostro Paese. È qui che abbiamo deciso di accendere i riflettori su un tema fondamentale per l’economia italiana ed europea: il futuro del settore automotive. Un comparto strategico, che contribuisce in modo significativo al PIL e che oggi sta affrontando una fase di trasformazione profonda. Per questo abbiamo scelto di promuovere un confronto ampio, inclusivo, aperto ai protagonisti del settore: costruttori, esperti, accademici e istituzioni, italiani e internazionali. Non vogliamo limitarci a discutere tra noi: vogliamo ascoltare chi ogni giorno vive e guida l’innovazione dell’automotive. Capire da loro quali sono le reali esigenze della filiera e quali politiche pubbliche possano davvero accompagnare e sostenere questo cambiamento.



Torino e il Piemonte non sono una scelta casuale. Questo territorio ha fatto la storia dell’industria automobilistica italiana, contribuendo al boom economico del dopoguerra, e custodisce competenze che rappresentano un patrimonio di valore assoluto. Non possiamo permetterci di disperderlo. Oggi siamo qui per costruire insieme una visione concreta: capire come rilanciare il comparto, quali scelte tecnologiche privilegiare e quale ruolo può giocare la politica per assicurare all’industria dell’auto un futuro solido, innovativo e centrale per lo sviluppo del nostro Paese”. Così il vice capogruppo di Forza Italia al Senato e vice segretario del partito in Piemonte Roberto Rosso a margine dell’evento “Il futuro dell’auto passa da qui” in corso al Museo nazionale dell’automobile di Torino.