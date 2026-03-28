Comunali 2027, prosegue il percorso de civici con l'adesione al "Centro Democratico" di Tabacci

In vista delle Comunali 2027 di Torino, proseguono le manovre di "Civici al Centro", che hanno aderito al "Centro Democratico" di Bruno Tabacci e costituito nel capoluogo piemontese un comitato "Più Uno" di Ernesto Maria Ruffini. L'occasione è stato l'incontro all'ombra della Mole con Margherita Rebuffoni, rispettivamente segretaria e responsabile delle due realtà.