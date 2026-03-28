Comunali 2027, prosegue il percorso de civici con l'adesione al "Centro Democratico" di Tabacci

In vista delle Comunali 2027 di Torino, proseguono le manovre di "Civici al Centro", che hanno aderito al "Centro Democratico" di Bruno Tabacci e costituito nel capoluogo piemontese un comitato "Più Uno" di Ernesto Maria Ruffini. L'occasione è stato l'incontro all'ombra della Mole con Margherita Rebuffoni, rispettivamente segretaria e responsabile delle due realtà.
Esponenti in Comune e Circoscrizioni
Civici al centro riunisce i "reduci" della lista "Lo Russo sindaco", che alle Comunali del 2021 contribuì appunto a fare eleggere l'attuale primo cittadino. Nata come contenitore di civici ma anche di partiti, dagli sforzi dell'allora capogruppo regionale di Monviso Mario Giaccone, ad oggi in Sala Rossa esprime l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino.
Nelle realtà territoriali delle Circoscrizioni invece: Francesco Martinez,
Chantal Balbo di Vinadio, Giuseppe Genco, Maurizio Versaci, Paolo Bruzzese, Fabio Del Mare, Romano Luvison e Massimo Giaretto.
Nel corso del confronto delle scorse ore “Civici al Centro” ha ufficialmente aderito al movimento nazionale di Bruno Tabacci, che si pone tra i più convinti sostenitori del progetto politico di Ernesto Ruffini.
Contemporaneamente, condividendo tale progetto, si è proceduto alla costituzione di un comitato torinese “PIÙ UNO”. Aderendo a questa realtà, fanno sapere i civici, "si è ritrovata la figura di Pino De Michele, Coordinatore organizzativo Regionale del progetto". L'obiettivo è costruire una "comune proposta politica ed elettorale rivolta al territorio".