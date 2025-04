Auto Moto Turin Show: oltre 27 mila visitatori a Lingotto Fiere per la seconda edizione

Si è conclusa con successo la seconda edizione dell'AMTS - Auto Moto Turin Show, l'evento, organizzato da GL events Italia e gemellato con l’omonimo show ungherese, dedicato agli appassionati del mondo delle due e quattro ruote, che ha animato la città per tre giorni di esposizione, spettacolo e approfondimento. Sono stati oltre 27.000 i visitatori che in tre giorni hanno affollato il Padiglione 3, l’Oval e le aree esterne di Lingotto Fiere.

“Siamo orgogliosi di aver consolidato la presenza di AMTS nel panorama degli eventi motoristici italiani, commenta Gabor Ganczer, Amministratore delegato GL events Italia. I numeri ci confermano che il pubblico, gli espositori e le istituzioni hanno risposto con entusiasmo a un format che unisce spettacolo, cultura e passione per i motori. Il nostro impegno ora è continuare a crescere, edizione dopo edizione, per rendere AMTS sempre più un punto di riferimento a livello nazionale.”

Un evento trasversale

L’ampia offerta dell’evento ha richiamato un pubblico trasversale ed eterogeneo: spazi espositivi dedicati a novità e motorismo storico, simulatori di guida, l’area mercato e ricambi, la Sparco Arena con show ed esibizioni mozzafiato, lo spazio dedicato al tuning e gli incontri con influencer del settore hanno portato a Lingotto Fiere sia gli appassionati di motori sia le nuove generazioni di curiosi e le famiglie con bambini.

L’area expo – mercato ha ospitato alcune prestigiose auto da collezione, gli ultimi modelli e le innovazioni del settore. Tesla ha esposto la nuova Model Y, e l’imponente Cybertruck, un pick-up dalle forme inedite, capace di stupire tutto il mondo. Italdesign, eccellenza del territorio piemontese, ha esposto due modelli rarissimi: la Italdesign Zerouno, prodotta in soli 5 esemplari, e la Nissan GT-R50 by Italdesign, nata per festeggiare i 50 anni della Nissan GT-R. La Scuderia Milanese Grassi ha presentato a Torino l’ultima evoluzione della 044S, l’auto che omaggia le leggendarie vetture del Rally Gruppo B, prodotta in soli 44 esemplari. Il marchio torinese Kimera ha esposto la EVO38, supercar a trazione integrale in tiratura limitata in soli 38 esemplari. Lo storico brand Giannini ha presentato la Spettacolo, nuova supercar compatta che incarna sportività, artigianalità, personalizzazione ed esclusività. L’ente Heritage di Stellantis he esposto quattro rari esemplari provenienti dal suo Heritage Hub di Mirafiori: una Delta S4 Stradale, una monoposto F1 182 "sperimentale" di Alfa Romeo, il prototipo della grintosa Abarth 124 Rally (2016) e una FIAT 500 Coupé Zagato. Il Padiglione 3 ha ospitato inoltre lo stand dedicato alle Linee Lifestyle & Merchandising Sparco, come la Sparco Martini Racing, celebrativa degli anni d’oro del rally e dei trionfi dei migliori piloti e la Sparco Gulf, ispirata alle leggendarie livree e agli inconfondibili colori Gulf.

Collezionismo e automobilismo storico

Ad Amts ha festeggiato 70 anni di vita la Fiat 600, vera reginetta della motorizzazione italiana. Il pubblico ha potuto ammirare allo stand ASI – Automotoclub Storico Italiano un esemplare dei questo modello che come pochissimi altri è rimasto impresso nella memoria collettiva del Paese, simbolo del boom economico del dopoguerra.

Nel 2025 si festeggiano anche i 70 anni dalla fondazione di Autobianchi e i 40 anni della Y10: ad Amts Registro Autobianchi ha esposto vari modelli, tra cui una A111 2° serie, vari esemplari di Y10 e tre A112 Abarth. Allo stand dell’Automobile Club Torino si sono potute ammirare invece alcune vetture storiche, vincitrici di gare e rally nel passato, e che continuano a sfidarsi nei campionati dedicati a vetture storiche, come una Lancia Delta S4, una Lancia Stratos, una Fiat 124, una Renault 5 Turbo e, in collaborazione con il Museo dell’Automobile di Torino, una Cisitalia 202 SMM “Nuvolari” del 1947.

Oval, il regno del tuning. Dickers Automotive vince il contest Be bETTer

L’Oval ha ospitato la dodicesima edizione di ETT - Expo Tuning Torino, l’evento di tuning indoor più importante d’Italia e punto di riferimento per tutti gli appassionati e le aziende di settore anche a livello europeo, con oltre 300 vetture selezionate provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Svizzera e Ungheria. Tra di esse alcune auto VIP, vincitrici di premi durante i diversi raduni europei e apprezzate dagli esperti come modelli di riferimento nel panorama del tuning. L’Oval è stato inoltre palcoscenico della quinta edizione del contest Be bETTer, che ha dato spazio ai professionisti del settore che desiderano mettere in gioco le loro qualità e le loro capacità d’inventiva e competenze, mostrando al pubblico come si possa creare un’auto modificata di altissimo livello. Hanno partecipato al contest officine e carrozzerie di tutta Italia che si sono sfidate a colpi di creatività e abilità costruttiva. A valutare le auto in gara, una giuria internazionale di esperti del settore. Il contest è stato vinto dai veneti di Dickers Automotive Restomod che hanno modificato una vecchia Fiat 500.

Esperienze adrenaliniche anche per il pubblico nella Sparco Arena. Sold out per il Taxi Drift

La pista esterna di AMTS si è confermata uno dei cuori pulsanti dell’evento, attirando una folla numerosa e appassionata per tutta la durata della manifestazione. Per tre giorni, la Sparco Arena ha fatto il pieno di pubblico, che ha seguito con entusiasmo dagli spalti le esibizioni di drifting, taxi drift, stunt show e sfilate di auto sportive e storiche. Le performance dei professionisti in pista hanno tenuto tutti con lo sguardo fisso sull’asfalto e regalato emozioni forti e momenti spettacolari per gli appassionati di tutte le età.

Pubblico protagonista per questa seconda edizione: la biglietteria ha registrato il tutto esaurito per il Taxi Drift, l’esperienza adrenalinica che ha permesso al pubblico di vivere il drifting in prima persona accanto a piloti professionisti. A bordo di auto da competizione e sotto la guida esperta di nomi di spicco come Riccardo Tonali, Elena Zaniol, Manuel Vacca e Stefano Maniscalco, i partecipanti hanno potuto sperimentare le emozioni delle curve più spettacolari.

Tutto esaurito anche per l’incontro di domenica 6 aprile nell’Amts Arena con Davide Cironi e Andrea Farina, in cui il celebre producer e test driver abruzzese ha dialogato con il giornalista di Motor1 raccontando il suo sogno avverato di correre la 1000 Miglia con un’Alfa Romeo.