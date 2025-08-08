Raid notturno ai giardini degli Aironi, il quartiere si sveglia tra rifiuti e danni

I vandalismi non risparmiano nemmeno la zona di Barca e Bertolla. La scorsa notte, un gruppo composto da circa 10-15 persone ha devastato i giardini degli Aironi, lungo via Fattorelli, lasciandosi alle spalle una vera e propria discarica a cielo aperto. Ma non è tutto: è stato anche rubato un estintore, poi svuotato nell'area verde. Fatto che ha causato ulteriori danni.

Così i residenti, al mattino, si sono trovati di fronte a una scena desolante: bottiglie rotte, bicchieri di plastica, cartoni di pizza, lattine e vaschette d’alluminio sparsi ovunque. Inoltre la pavimentazione del giardino è stata danneggiata e alcune attrezzature sportive compromesse.

"Non è la prima volta"

“Non è la prima volta che qualcuno bivacca qui di sera. Una volta hanno persino sradicato un cestino dei rifiuti e lo hanno lanciato tra gli attrezzi da ginnastica” così Fernanda, una residente.

A confermare la gravità della situazione è anche Gabriella Sampaolo, referente di un gruppo di cittadini attivi: “Siamo stufi di questa situazione che non ci piace per niente. Ma l'unica cosa che possiamo fare contro l'abbandono è vigilare”.

Nel frattempo il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, ha già bussato alla porta delle forze dell’ordine: “Ho chiesto qualche passaggio in più alla polizia municipale, ma io stesso mi attiverò con un sopralluogo per capire come risolvere questa criticità”.