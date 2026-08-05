Largo Sempione sommerso dalle foglie secche: Garcea (Fi) chiede una pulizia urgente

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Domenico Garcea, è intervenuto per sollecitare un intervento urgente di pulizia straordinaria in largo Sempione, nel quartiere Barriera di Milano, segnalando la presenza di un'ampia distesa di foglie secche non raccolte che ostruisce l'area e crea potenziali pericoli per i passanti.

Le foto scattate negli ultimi giorni, in effetti, sembrerebbero dar ragione al consigliere. "Non è ammissibile che i nostri ragazzi non possano giocare in un giardino pubblico perché non vengono raccolte le foglie - così il vicecapogruppo di Fi -. L'amministrazione comunale ha il dovere di pulire il suolo per garantire la sicurezza e il decoro urbano, evitando pericoli per i pedoni o intasamenti dei tombini".