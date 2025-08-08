Soccorso in alta quota, escursionista salvato a 3.600 metri

Intervento spettacolare, giovedì 7 agosto, per l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, impegnato in un'operazione di soccorso in alta quota al confine tra Italia e Francia. Intorno alle ore 13.30, un escursionista in difficoltà è stato recuperato sulla cresta della punta Levanna, a quota 3.600 metri, grazie a una delicata manovra con verricello.

L’uomo si trovava in una zona impervia, non raggiungibile via terra, ed è stato calato e successivamente recuperato a bordo con l’ausilio del verricello, una tecnica spesso impiegata in scenari montani di difficile accesso.

Fortunatamente, l’escursionista era in buone condizioni fisiche e non ha richiesto alcun trattamento sanitario. Dopo il recupero, è stato accompagnato in un punto sicuro da cui ha potuto fare ritorno a casa in autonomia.