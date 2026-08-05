Giardino delle tre lanterne: giro di vite sui controlli in strada della Polizia Locale



Si è svolto questa mattina, dalle 9.30 alle 12.30, il servizio speciale della Polizia Locale di Torino al giardino delle “Tre lanterne” e delle aree limitrofe nel quartiere Barriera di Milano, precisamente all'angolo tra corso Giulio Cesare e via Volpiano.



L’intervento congiunto si è svolto su entrambi gli spiazzi di largo Giulio Cesare con 6 equipaggi in uniforme del Reparto Radiomobile e dell'Aliquota Pronti Impiego (API) Nord, più il personale del Nucleo Cinofili e del Reparto Operativo Speciale (ROS). Ventidue agenti hanno effettuato attività di controllo stradale, tutela del decoro e servizio di prossimità anche nel vicino mercato di piazza Foroni. Fondamentale è stato il supporto dell'assessorato all’Ambiente della città di Torino per la presenza straordinaria di Amiat che ha accompagnato il servizio con un intervento di pulizia tramite idropulitrice così da garantire il ripristino delle condizioni di decoro e vivibilità dell'area. I controlli hanno riguardato soprattutto l'utilizzo di monopattini (20 controllati per un totale di 31 violazioni contestate).



Oggi era presente anche il Comandante Vicario del Corpo di Polizia Locale che sta seguendo personalmente l'organizzazione e il coordinamento di questi servizi. Solo negli ultimi due mesi sono stati portati a termine, nell'area del giardino, un servizio al giorno con una presenza costante di agenti 5 giorni su 7 per un totale di quasi 50 controlli e 7 congiunti come quello di questa mattina.



“L'attenzione dell'Amministrazione su Barriera e sull'area di largo Giulio Cesare continua a rimanere alta – afferma l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale della città di Torino, Marco Porcedda –. Dopo diversi incontri avuti tra me, l’assessora Foglietta i residenti e i commercianti dell’area attorno al giardino delle “Tre lanterne", abbiamo ulteriormente aumentato la presenza sia della Polizia Locale sia di Amiat per gli aspetti di pulizia e decoro della zona. Oggi – prosegue Porcedda – ho voluto essere presente sia su largo Giulio Cesare, sia nell'area del mercato di piazza Foroni per avere un ulteriore riscontro dai residenti e da alcuni commercianti sugli interventi che stiamo portando avanti in questi ultimi mesi. L'obiettivo è di contrastare il degrado e garantire una migliore vivibilità dell'area. Ci sono state segnalate diverse dinamiche legate a spaccio di stupefacenti e tossicodipendenza e abbiamo già chiesto al Prefetto e al Questore di poter intervenire per gli aspetti di competenza delle Forze dell'Ordine. Continuiamo a ribadire che rimane ferma la necessità di una presenza dei servizi sanitari sulle dipendenze per poter mettere in atto politiche di riduzione del danno e di supporto, sostegno e recupero di chi è entrato nel tunnel della tossicodipendenza”.