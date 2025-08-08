Teatro all'aperto a Sauze di Cesana: sabato in scena The snow goose"

Il grande teatro torna tra le montagne olimpiche.

Sabato 9 agosto alle ore 21 in piazza del Municipio a Sauze di Cesana, infatti, Assemblea Teatro porterà in scena lo spettacolo “The Snow Goose”, piccola opera musical teatrale liberamente ispirata alle musiche e alle parole dell’omonima opera dei Camel, storica band inglese nata nel 1971.

Interpreti Cristiana Voglino, Alberto Barbi, Chiara Biancardi, Arturo Gerace, Alessandro Dichirico, sax di Alfredo Ponissi, immagini video di Renato De Gaetano. La regia è di Renzo Sicco.

I Camel sono stati un gruppo musicale inglese degli anni Settanta particolarmente importanti nella corrente del cosiddetto rock progressive. Giovani appassionati, come tanti coetanei inglesi, di un libro che ha ispirato una delle loro opere più interessanti “The Snow Goose”, per l’appunto, considerato Il piccolo principe anglosassone, di cui composero un’omonima suite musicale di circa 50 minuti, suite che venne eseguita anche a Torino in un memorabile concerto tenutosi al Centro Culturale Hiroshima Mon Amour il 20 marzo 2014.

La composizione, come il libro, tratteggia vivamente l’esistenza vicino ad un faro, di un personaggio bizzarro e marginale che incontrerà una bambina e un pennuto ferito, a cui dedicherà cure amorevoli, che gli ridaranno la possibilità di volare. Il tutto si svolge durante la Seconda guerra mondiale. La partitura musicale è totalmente strumentale e priva di testo cantato. La proposta di Assemblea Teatro è quella di realizzare un ascolto di questa suite musicale nella sua versione integrale, arricchita di frammenti che ricompongono i percorsi della storia, attingendo alle pagine letterarie che l’hanno ispirata. Uno spettacolo multimediale nei linguaggi ed estremamente ricco di emozione.