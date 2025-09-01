A Ivrea, tutto pronto per la quinta edizione del San Gaudenzio Book Festival

Torna a Ivrea il “San Gaudenzio Book Festival” – giunto quest’anno alla quinta edizione – in calendario da venerdì 5 a domenica 7 settembre.

L’evento, divenuto un punto di riferimento per la cultura locale, è organizzato dalle Edizioni Pedrini in collaborazione con l’associazione “Ij Croass del Borghet”, associazione “Luci”, la libreria “Garda” di Ivrea, “CNA Editoria Piemonte” e il patrocinio di Torino Città Metropolitana.

Il Festival mantiene intatta la sua vocazione originaria: mettere al centro le autrici e gli autori del territorio, cercando di valorizzare le storie, le tradizioni e le identità locali, senza rinunciare alla presenza di ospiti di rilievo nazionale. Tra gli ospiti Pier Franco Qualglieni, Debora Bocchiardo e Dario Pasero.

Spazio anche alla fotografia con la mostra “Ali sul Lago” del fotografo Simone Gaetano, visitabile per tutta la durata del Festival, senza dimenticare il teatro con il ritorno del maestro Oreste Valente: porterà in scena lo spettacolo “Il Dante della Pace”, terza tappa del tour italiano. Tra le novità di quest’anno segnaliamo il romanzo d’esordio di Simona Vogliano “Il Canto del Torrente”, tutto ambientato in Valchiusella, territorio canavesano. Poi ci sarà “Il G7 dei colori: una storia per tutte le età”, viaggio alla riscoperta dell’ambiente e della salute del Pianeta. E come non ricordare il nuovo saggio della scrittrice Ezia Bovo “I XVII conti di Challant”, dedicato al nobile casato legato ai Savoia e alla storia eporediese. Il Festival si aprirà con un importante momento di memoria storica: la presentazione del volume di Mario Beiletti “La Resistenza in Canavese: Ivrea 3 maggio, Ivrea è libera”, che ricostruisce – giorno dopo giorno – la lotta partigiana nell’80°anniversario della Liberazione. Tre giorni di incontri, cultura e riflessione, per riscoprire la ricchezza del territorio e sostenere la diffusione del libro e della lettura in tutte le età.