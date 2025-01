Il rebus delle linee 14 e 63, le ipotesi sul futuro che non convincono Mirafiori Sud

Linea 14 limitata davanti alla stazione del Lingotto e 63 potenziato. Comune di Torino, Gtt e Circoscrizione 2 studiano la riorganizzazione del trasporto pubblico locale a Mirafiori Sud attraverso due scenari presentati nei locali del centro civico.



Scenario 1: addio 63 sbarrato

Il primo scenario presentato da Gtt prevede un potenziamento della linea 63 dal lunedì al venerdì, in orari scolastici. Il tracciato rimarrebbe invariato. Oltre a una modifica del tracciato della linea 40, in modo da collegarla alla 63 che, ricordiamolo, oggi effettua un capolinea in via Negarville e uno in piazza Solferino.

Con questa ipotesi il 40 ingloberebbe il tracciato del 63/, che sparirebbe, allungando il suo percorso dal piazzale Caio Mario verso via Faccioli, via Plava con solo transito in via Negarville e proseguimento verso piazza Massaua.

Scenario 2: il 14 limitato

A far preoccupare alcuni cittadini, presenti in sala, è l’idea di una limitazione della linea 14 nei pressi della stazione Lingotto. Progettualità che non sembra convincere.

“L’asse dalla stazione verso piazza solferino - hanno spiegato i tecnici di Gtt -, risulta essere già servito dal 63, che però vedrebbe una intensificazione degli intervalli di passaggio”. In seguito a una eventuale limitazione della linea 14, le risorse verrebbero reinvestite nel potenziamento del 35.

Botta e risposta Rappazzo-Foglietta

“Il 63/va fino alla stazione Lingotto, non sopprimetelo - così Giuseppe Rappazzo, un residente tra i più agguerriti -. Mirafiori sud è molto penalizzata. Nei due poli a est e a ovest abbiamo solo il 63 che va in centro, ma con passaggi ogni 30 minuti. E il 14”. Un’altra nota dolente riguarda i passaggi del 71. “Mentre i biglietti sono sempre più cari, chi non ha l’abbonamento è penalizzato, i servizi in periferia sono abbastanza scadenti”.

Polemiche di cui ha preso nota l’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta. “I chilometri non sono infiniti e le nostre sono solo proposte - ha precisato Foglietta - Stiamo cercando di non toccare i percorsi scolastici e di potenziare i mezzi che vanno verso il centro. Ma è impossibile accontentare tutti”.

Insomma le parti sembrano destinate a ritrovarsi in futuro. “Studieremo proposte - ha aggiunto il coordinatore all’Urbanistica della 2, Alessandro Nucera -, che si aggiungano a quelle già presentate in questa commissione, cercando di trovare la quadra con le esigenze dei cittadini”.