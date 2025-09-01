Da domani torna utilizzabile l’auditorium del Liceo Porporato di Pinerolo

Domani, martedì 2 settembre, in occasione del primo collegio docenti, il Liceo Porporato di Pinerolo potrà di nuovo utilizzare il suo auditorium dopo il cantiere di riqualificazione, lanciato dalla Città metropolitana, proprietaria dell’immobile.

Il cantiere, oltre all’auditorium, ha rinnovato la copertura e le palestre. Mancano ancora degli interventi di finitura, che l’ente conta di chiudere nelle prossime settimane.

Nel caso dell’auditorium il rifacimento è stato completo, compresi impianti elettrici e di illuminazione, controsoffitto, sistema di riscaldamento e ricambio d’aria, nonché le tinteggiature, la motorizzazione delle tende oscuranti e la pavimentazione del palco; seguendo le indicazioni della Soprintendenza visto che l’edificio è vincolato.

Restano da completare gli interventi di ripristino dell’ascensore del foyer, previsti per la prossima settimana, e della piattaforma per l’accesso al palco, che potrebbe essere sostituita.

La Città metropolitana ha anche stanziato 50.000 euro per rinnovare completamente la dotazione audio-video, tra cui uno schermo scorrevole di 6 metri.

Sono ancora in corso alcuni lavori sulle facciate esterne e sulla copertura, dal lato di via Marro, cui seguiranno lo smontaggio dei ponteggi e la rimozione della gru entro fine settembre. Questi interventi, comunque, assicura l’ente, non influiranno sul ritorno in classe degli alunni.