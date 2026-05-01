Sicurezza alimentare e legalità: gli studenti dell’Erasmo di Nichelino incontrano i carabinieri

A Nichelino gli studenti dell’Erasmo hanno incontrato i carabinieri

In un contesto globale dove la trasparenza della filiera e la sicurezza dei consumi sono diventate priorità assolute, gli studenti delle classi quinte ed alcune classi quarte dell’Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino hanno vissuto nei giorni scorsi una mattinata di altissima formazione. Presso l'Aula Magna dell'Istituto si è tenuta una conferenza straordinaria presieduta dal Tenente Colonnello Raffaello Cilento insieme a due Marescialli del Reparto Carabinieri Tutela Alimentare, un'eccellenza dell'Arma impegnata in prima linea nella salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano.

Il ruolo dell'associazione Enzo d'Alessandro

L'incontro, nato dalla volontà dell’associazione “Enzo d‘Alessandro” di Valperga Canavese, ha permesso agli studenti di comprendere la complessità che si cela dietro ogni prodotto che acquistiamo. Gli ufficiali intervenuti hanno delineato con precisione il perimetro d'azione del Reparto, che spazia dal contrasto alle frodi comunitarie alla vigilanza sui flussi di finanziamento nel settore agricolo, fino alla protezione dei consumatori dalle insidie.

Durante la conferenza sono stati toccati diversi punti, dalla lotta alla contraffazione (come vengono protetti i marchi DOC, DOP e IGP dalle imitazioni che danneggiano l'economia nazionale) alla tracciabilità ed etichettatura (l’importanza di saper leggere criticamente le informazioni sui prodotti per evitare frodi) alla tutela della salute pubblica, con il ruolo ispettivo dei carabinieri nel prevenire sofisticazioni alimentari pericolose.

Particolarmente partecipata la sessione di domande e risposte, un momento di vivo confronto durante il quale gli studenti hanno potuto approfondire i diversi aspetti della vita professionale dell'Arma. Grazie alla competenza dei relatori, l'incontro si è trasformato in un'importante occasione di orientamento per i giovani intenzionati a intraprendere una carriera nelle Forze dell'Ordine.

I carabinieri di Nichelino ed il gruppo cinofilo

A rendere ancora più significativo il percorso formativo il contributo della Tenenza di Nichelino, che in collaborazione con l’Associazione “Enzo d’Alessandro”, per tutta la settimana si è confrontata con i ragazzi delle classi prime del medesimo istituto attraverso incontri dedicati alla legalità. Un percorso educativo che ha coinvolto attivamente gli studenti più giovani, avvicinandoli ai valori del rispetto delle regole e della cittadinanza consapevole.

A completare questo quadro di iniziative, si è svolto anche un coinvolgente incontro con i Carabinieri Cinofili, che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti.