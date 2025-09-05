Parco di via Varallo, degrado e schiamazzi sotto la lente

Il parco pubblico di via Varallo torna al centro dell’attenzione per problemi legati alla manutenzione e alla sicurezza. Secondo quanto denunciato dal consigliere della Lega della Circoscrizione 7, Daniele Moiso, nell’area si segnalano erbacce da estirpare, avvallamenti in due punti della pavimentazione e accumulo di rifiuti.

Non mancano inoltre segnalazioni legate alla vita notturna del parco: schiamazzi e oggetti portati da terzi, come sedie, che disturbano la quiete dei residenti e ne compromettono la fruibilità.

"Ho presentato un’interpellanza per chiedere interventi concreti per ripristinare decoro, sicurezza e vivibilità del giardino pubblico - spiega Moiso -, sollecitando un’azione coordinata degli uffici competenti e della Polizia Municipale per prevenire ulteriori episodi di degrado".