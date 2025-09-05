"Il piazzale davanti al parco trasformato in un'area di campeggio"

Il parcheggio del piazzale Gian Maria Volonté (tra via Osasco e via Bossolasco) e quello di via Paesana, davanti al Parco Braccini, continuano a essere utilizzati come aree di campeggio abusivo. Nonostante i controlli della polizia municipale, camper e furgoni tornano regolarmente a occupare gli spazi, trasformandoli in accampamenti con sedie, sdraio, sacchi a pelo e immondizia abbandonata.

La situazione, che coinvolge anche la presenza di minori costretti a vivere in condizioni precarie, sta generando un forte malcontento tra i residenti e i frequentatori del parco.

Per questo il capogruppo di Torino Bellissima in Circoscrizione 3, Davide Scanavino, ha presentato una interpellanza chiedendo all’Amministrazione di intervenire con misure strutturali: barriere fisiche, regolamenti specifici, sanzioni ripetute e un coinvolgimento dei Servizi sociali per tutelare i minori. Nella speranza di restituire i parcheggi, e le aree verdi, ai cittadini.