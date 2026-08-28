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Cronaca | 28 agosto 2026, 12:16

Staccionata devastata dai vandali, la Circoscrizione 7 vara un nuovo intervento

Il presidente Deri rassicura i cittadini: “Lavori nei prossimi mesi”

Vandali in azione in Circoscrizione 7

Vandali in azione in Circoscrizione 7

Spaccata, sradicata, trasformata nell'ennesimo bersaglio dell'inciviltà. La staccionata in legno che costeggia lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra via Cigna e via Mondovì, mostra ancora i segni evidenti degli ultimi atti vandalici. Insomma il solito monumento all'abbandono.

La svolta, tuttavia, sembra essere alle porte. La Circoscrizione 7 ha deciso di farsi carico del problema, mettendo a bilancio le risorse necessarie per la riparazione. Ad annunciarlo è il presidente del centro civico, Luca Deri, che garantisce tempi certi per il cantiere: l'intervento di ripristino nel quartiere Aurora prenderà il via nei prossimi mesi.

Vandali in azione in Circoscrizione 7

Vandali in azione in Circoscrizione 7

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ph.ver.

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