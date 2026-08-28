Staccionata devastata dai vandali, la Circoscrizione 7 vara un nuovo intervento

Spaccata, sradicata, trasformata nell'ennesimo bersaglio dell'inciviltà. La staccionata in legno che costeggia lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra via Cigna e via Mondovì, mostra ancora i segni evidenti degli ultimi atti vandalici. Insomma il solito monumento all'abbandono.
La svolta, tuttavia, sembra essere alle porte. La Circoscrizione 7 ha deciso di farsi carico del problema, mettendo a bilancio le risorse necessarie per la riparazione. Ad annunciarlo è il presidente del centro civico, Luca Deri, che garantisce tempi certi per il cantiere: l'intervento di ripristino nel quartiere Aurora prenderà il via nei prossimi mesi.