Dal verde alle aree sportive, fino ai parcheggi: le proposte dei cittadini per via Vigliani

Quale futuro per l’area di via Onorato Vigliani, oggi occupata dal mercato che presto tornerà nella sua sede originaria di piazza Bengasi? La domanda è stata posta ai residenti attraverso un sondaggio, e le risposte hanno offerto uno spaccato chiaro: i cittadini non vogliono che lo spazio resti vuoto e abbandonato, ma chiedono nuove funzioni in grado di rivitalizzare il quartiere.

Spazi verdi e sport

Il dato principale emerso è la diffusa volontà di mantenere il mercato, seppur in forme rinnovate. In parallelo, sono arrivate numerose proposte per la creazione di spazi verdi dedicati alla socialità, con aree sportive, giochi per bambini e la possibilità di ospitare mercatini di quartiere.

Un parcheggio

Altri hanno chiesto soluzioni più pratiche: metà area destinata a parcheggio auto, la realizzazione di un’area cani, di una pista ciclabile alberata o addirittura la predisposizione di un asse tranviario di collegamento con corso Unione Sovietica.

Al centro resta la volontà comune: evitare il degrado e trasformare lo spazio in una risorsa. “Quanto emerso dal sondaggio sarà materiale utile per aprire quanto prima un dibattito pubblico”, dichiarano i consiglieri della Circoscrizione 2, Davide Schirru e Marco Rizzonato del gruppo Noi Progettiamo per la 2, ringraziando i cittadini per il contributo.

Come ribadito dal coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco, verrà presto organizzato un confronto, con l'associazioni che vivono il territorio per studiare il da farsi.

