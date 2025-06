Moncalieri città degli eventi si 'porta a casa' anche Paratissima

Moncalieri è sempre più la città degli eventi. Non bastava il Jazz Festival piuttosto lo spettacolo delle luci di Natale o il ricco programma di incontri e appuntamenti messo in campo per l'estate 2025, la Città del Proclama si è portata a casa anche la XXI edizione di Paratissima, uno degli eventi clou della settimana dell'arte torinese.

Appuntamento al Real Collegio Carlo Alberto

L'appuntamento è dal 29 ottobre al 2 novembre nella storica location del Real Collegio Carlo Alberto, pronta ad ospitare arte emergente e visitatori desiderosi di immergersi nel patrimonio del nostro passato. A pochi passi dalla stazione FS e a soli 10 min da Torino Lingotto, cuore dell'Art Week Torinese, il Real Collegio Carlo Alberto è un luogo che non si limita a contenere, ma che amplifica il significato di ciò che accoglie. Fondato nel 1838, il complesso si estende per 12.000 metri quadrati, presentando scaloni monumentali che conducono a sale luminose. Affreschi e vetrate coesistono armoniosamente, conferendo sospensione teatrale e uno scenario suggestivo.

I commenti

"Siamo molto felici di ospitare la nuova edizione di Paratissima nella splendida cornice del Real Collegio Carlo Alberto", commentano Paolo Montagna, Sindaco di Moncalieri, e Antonella Parigi, Assessora alla Cultura di Moncalieri. "È un ulteriore tassello che si inserisce nel percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Essere protagonisti della Settimana dell’Arte è per noi un onore e una responsabilità. Moncalieri si vestirà a festa per accogliere migliaia di visitatori nel nostro suggestivo centro storico".

"L’edizione di quest’anno si distingue per la sua collocazione strategica a pochi minuti dal cuore dell’ArtWeek e per una sede suggestiva, carica di storia e fascino. Un sentito ringraziamento va all'Ordine dei Barnabiti e al Comune di Moncalieri per la fiducia accordata e la preziosa collaborazione”, gli fa eco Matteo Scavetta, Project Manager di Paratissima e Socio di PRS Srl Impresa Sociale.

Saranno cinque giorni dedicati all’arte, in cui gli ambienti storici e gli spazi un tempo destinati alla formazione si trasformano in scenografie contemporanee, dando vita a un dialogo tra passato e presente. Un’occasione per vivere e reinterpretare un luogo ricco di storia, valorizzando artisti emergenti e offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica, immersa in un patrimonio che guarda con fiducia al futuro. Apriranno a breve le iscrizioni per artisti e artiste che desiderano partecipare a questa nuova e affascinante edizione di Paratissima.

Per ulteriori info: https://www.paratissima.it/