Giardini Alimonda, l’appello del M5S: “La piastra sportiva va messa in sicurezza”

Quello che nel 2022 era stato inaugurato come simbolo di sport libero, aggregazione e riqualificazione oggi mostra i segni del tempo e necessita di interventi di manutenzione. Per questo il Consiglio della Circoscrizione 7 ha approvato una mozione presentata dal consigliere del M5s, Francesco Lauria, che chiede una verifica approfondita dello stato dell’impianto e la programmazione degli interventi necessari per garantirne la piena fruibilità della piastra dei giardini Alimonda.

Un presidio sociale in Aurora

Il campo utilizzato per la pallavolo e il badminton è diventato negli anni un punto di riferimento per residenti, famiglie e associazioni del quartiere Aurora. Non solo uno spazio per l’attività sportiva, ma anche uno strumento di inclusione e presidio del territorio contro degrado e isolamento. Da qui la richiesta alla Circoscrizione di monitorarne le condizioni e di attivarsi presso gli uffici competenti.

Le criticità emerse

Per la consigliera di FdI, Patrizia Alessi, sono numerosi i problemi strutturali che erano presenti fin dall’origine del progetto. “La piastra è nata male - ha spiegato -. Tutta la parte attorno si è sollevata e l’acqua entra sotto la superficie. Già all’epoca non avevo votato il patto di collaborazione perché ritenevo sbagliato affidare ad Arqa la manutenzione ordinaria. Questo compito spetta alla Città”.

Un problema che, secondo quanto emerso in Commissione, riguarda in particolare le infiltrazioni che stanno compromettendo la stabilità del tappeto sportivo.

L’appello delle associazioni

A confermare le difficoltà anche Vitto Taus, già presidente dell’associazione Arqa, tra le realtà che hanno contribuito alla nascita e alla gestione dello spazio. “Esiste un patto di collaborazione e noi ci occupiamo dei piccoli interventi - ha spiegato -. Oggi però c'è un problema più importante: le infiltrazioni hanno reso il tappeto instabile e in alcuni punti anche pericoloso. Facciamo il possibile, ma serve un aiuto concreto”.

Gli impegni della Circoscrizione

Dal canto suo il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, ha assicurato attenzione alle criticità emerse e ha ricordato gli interventi già effettuati negli ultimi anni. “Chiederemo una potatura intelligente nel rispetto delle normative vigenti, visto il dibattito che si crea ogni volta che si interviene sugli alberi. Le luci della zona sono state potenziate nella scorsa consiliatura e abbiamo installato nuove sedute per consentire ai cittadini di assistere alle attività sportive. Inoltre, nelle prossime settimane verranno sostituite alcune panchine in legno ormai ammalorate”.

Lauria: “Sia uno spazio fruibile a tutti”

Per Lauria l’approvazione della mozione rappresenta un passo importante per il futuro dell’area. “Il campo sportivo deve essere un luogo di sport libero, socialità e aggregazione. Ma perché uno spazio pubblico funzioni davvero deve essere mantenuto, pulito, sicuro e pienamente fruibile” ha commentato il consigliere pentastellato.

Lauria ha inoltre sottolineato il ruolo svolto negli anni da associazioni, volontari e cittadini nella cura dei giardini Alimonda, chiedendo che questo patrimonio di partecipazione venga sostenuto attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e territorio.