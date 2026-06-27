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Politica | 27 giugno 2026, 14:59

Torino senza luce e acqua, Ricca (Lega): "Chi ha sbagliato lo si accompagni alla porta da stasera"

Il capogruppo del Carroccio attacca duramente la giunta comunale dopo i continui blackout e i disservizi idrici che hanno colpito la città

Torino senza luce e acqua, Ricca (Lega): &quot;Chi ha sbagliato lo si accompagni alla porta da stasera&quot;

“Se non fosse che la situazione è ai limiti del drammatico sembrerebbe la sceneggiatura di una commedia del grottesco- così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte -: dopo i continui blackout che si sono susseguiti in diverse zone della città negli scorsi giorni, stamattina intere zone di Torino hanno rischiato di rimanere senz’acqua. Mi domando come sia possibile che il sindaco e l’amministrazione di centrosinistra possano ritenere sostenibile continuare a far vivere i torinesi in queste condizioni, dove iniziano a mancare i servizi essenziali. Chiederemo comunicazioni urgenti al sindaco perché se il mese di giugno ci ha sottoposti a tali disservizi, ho paura ad immaginare cosa potrebbe accadere nei mesi più caldi dell’estate. Chi ha sbagliato e sta continuando a sbagliare se ne deve andare oggi stesso ”. 

Redazione

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