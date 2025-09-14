Matrimonio vip alla Reggia di Venaria: nozze da favola per Colin Johnson e Angela Sant’Albano

Sabato 13 settembre la Reggia di Venaria Reale si è trasformata in un set da film per un matrimonio vip targato Usa che ha catalizzato l’attenzione dei curiosi. A dirsi sì nella cappella di Sant’Uberto sono stati Colin Johnson, head of business strategy della società di gestione patrimoniale Franklin Templeton (e figlio di Greg Johnson, chairman della squadra di baseball dei San Francisco Giants), e Angela Sant’Albano, attrice e produttrice italo-americana.

La cerimonia

La cerimonia, blindata fino all’ultimo e con accesso riservato a 350 invitati, ha comportato la chiusura al pubblico della Reggia dalle 15, suscitando malumori tra i turisti e i visitatori che avrebbero voluto trascorrere il pomeriggio tra i giardini e le sale storiche.

L’arrivo della sposa ha incantato gli ospiti e i presenti fuori dal complesso: abito bianco con lungo velo bordato di pizzo in stile antico, ingresso trionfale accompagnata da 14 damigelle in verde salvia e salutando con un “ciao” i curiosi assiepati in piazza. Ad accogliere l’ingresso nella navata, le voci del coro dei Piccoli Cantori di Torino.

Cena di gala

Dopo la cerimonia religiosa, la festa si è spostata nelle sale più suggestive della residenza sabauda: la Galleria di Diana ha fatto da cornice alla cena di gala, seguita da spettacoli e ospiti musicali, tra cui anche un gruppo francese.

Un evento esclusivo che ha unito eleganza sabauda e glamour internazionale, consegnando alla Reggia di Venaria un’altra pagina da fiaba nel suo lungo passato di celebrazioni.