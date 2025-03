Scappa da una comunità nell'Astigiano, ragazza under 14 ritrovata a Porta Susa

Ritrovata alla stazione Porta Susa una ragazza non ancora 14enne scappata da una comunità in provincia di Asti. A seguito in una segnalazione del Centro Operativo Polfer che ha diramato una descrizione della giovane, spiegando come potesse trovarsi a bordo di un treno regionale in arrivo a Torino - gli agenti si sono recati al binario.

All’arrivo del convoglio, nonostante i numerosi viaggiatori presenti, i poliziotti hanno rintracciato la ragazza che subito ha raccontato di essersi allontanata volontariamente. Successivamente la madre della giovane ha raggiunto gli uffici di Polizia, dove ha potuto riabbracciare la figlia.