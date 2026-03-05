Venaria, firmata la convenzione tra il Comune e la Scialuppa Crt - Fondazione antiusura

Questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale, è stata firmata la convenzione tra il Comune di Venaria Reale e “La Scialuppa CRT – Fondazione Anti Usura”, ente costituito dalla Fondazione CRT, per l’attivazione di uno sportello di ascolto dedicato al contrasto del sovraindebitamento e dell’usura.

"Con la firma di questa convenzione rafforziamo la rete di tutela sociale della nostra città - dichiara il sindaco, Fabio Giulivi -. In un periodo in cui molte famiglie vivono situazioni di difficoltà economica, è fondamentale offrire strumenti concreti di prevenzione e accompagnamento, contrastando con determinazione ogni forma di usura e illegalità".

“La Scialuppa”, primo braccio operativo della Fondazione CRT, opera dal 1998 in Piemonte e Valle d’Aosta con attività di prevenzione del fenomeno dell’usura, offrendo consulenza gratuita grazie a circa quaranta volontari e a dieci punti di ascolto sul territorio. Dall’inizio dell’attività ha fornito 18.000 consulenze gratuite a famiglie e imprese ed erogato 2.600 garanzie su finanziamenti per un totale di circa 48 milioni di euro, concedendo garanzie gratuite alle banche convenzionate per favorire l’accesso a finanziamenti a tasso agevolato.

L’iniziativa nasce anche alla luce delle difficoltà economico-sociali registrate nel periodo post pandemico, che hanno esposto alcune famiglie del territorio a situazioni di fragilità, sovraindebitamento e, in alcuni casi, al rischio di ricorso a prestiti usurari.

Afferma il Vicesindaco e Assessore all’Associazionismo e Volontariato, Gianpaolo Cerrini: "Con la Fondazione abbiamo centrato un traguardo significativo, frutto di un percorso costruito attraverso il dialogo e la cooperazione con il Terzo Settore, che quotidianamente intercetta esigenze spesso invisibili. Ho sostenuto con convinzione l’attivazione di un nuovo presidio qualificato a Venaria Reale per contrastare il sovraindebitamento e l’usura, nella consapevolezza che prevenzione, vicinanza alle persone e lavoro in rete siano leve essenziali per la tutela delle fasce più fragili. Questo accordo rafforza in modo concreto la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, offrendo ai cittadini un supporto affidabile e competente nei momenti di maggiore difficoltà".

In base alla convenzione, la Fondazione attiverà un servizio di ascolto presso il Centro Lavoro di piazza Cavour 4, locale messo a disposizione dal Comune, con apertura prevista una volta al mese, il terzo venerdì, dalle ore 14.15 alle ore 17 su appuntamento, secondo un calendario concordato tra le parti. Per la prenotazione, telefonare al numero 011 19410104, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17; il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Limitatamente al mese di marzo 2026, la giornata di apertura dello sportello sarà giovedì 19 marzo, in sostituzione di venerdì 20 marzo 2026, con orario dalle 14.15 alle 17.

"Lo sportello rappresenta un presidio di ascolto e orientamento importante per il nostro territorio - aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Tinozzi -. Mettere a disposizione uno spazio dedicato e collaborare con una realtà qualificata come “La Scialuppa CRT – Fondazione Anti Usura” significa offrire un sostegno qualificato e gratuito alle famiglie che attraversano momenti di temporanea difficoltà, favorendo percorsi di rientro e di educazione finanziaria".

Il servizio, completamente gratuito, offrirà ascolto e consulenza a persone e famiglie in difficoltà economica, informazioni e orientamento sulle possibili soluzioni ai problemi di sovraindebitamento e usura, oltre al supporto nella gestione delle pratiche e nella ricerca di soluzioni adeguate.

"L’apertura di questo sportello - sottolinea il Presidente della Fondazione La Scialuppa CRT, Ernesto Ramojno - risponde alle direttive del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione CRT e alla nostra volontà di essere sempre più vicini al territorio e alle persone in temporanea difficoltà per problemi finanziari. Al di là dei numeri ufficiali, dal nostro osservatorio abbiamo chiaro un quadro di difficoltà di persone e famiglie, che spesso decidono, o sono costretti da imprevisti, di contrarre debiti cui poi non sono più in grado di fare fronte. Il numero di casi, seguiti dalla Scialuppa CRT rappresenta solo la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più ampio e radicato. Tra i tanti insegnamenti che mi ha donato la presidenza della Scialuppa CRT e la lunga partecipazione alla sua attività, ne spicca uno in particolare: la mancata consapevolezza del debito e, soprattutto, del sovra indebitamento. Per questo riteniamo indispensabile non solo un’attività di prevenzione, ma anche di informazione, che i volontari attueranno presso il nuovo sportello".

La convenzione avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026, con rinnovo tacito annuale, salvo diverso accordo scritto tra le parti. L’accordo non comporta oneri economici per il Comune.

