Venaria, senso unico alternato sulla Provinciale 1 per il varo delle travi del nuovo ponte sul Ceronda

A Venaria Reale proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ceronda. È iniziato il varo delle travi prefabbricate che costituiranno l’impalcato della nuova infrastruttura. Nei prossimi giorni le operazioni continueranno, con il varo della campata sul lato Reggia di Venaria, per concludersi con la posa della campata sulla sinistra orografica del torrente. Durante quest’ultima fase, particolarmente delicata e più impattante per il sistema viario locale, è necessario operare con gru e autocarri posizionati sulla corsia sinistra della Strada Provinciale 1, ovvero via Cavallo nella toponomastica comunale.

Per questo motivo si rende necessaria una temporanea regolamentazione della circolazione stradale con l’istituzione di un senso unico alternato in prossimità della rotatoria di via Stefanat. Inoltre non sarà possibile il transito da via Stefanat verso via Cavallo. Nella giornata di venerdì 13 marzo si procederà con lo spostamento della gru sulla sponda sinistra, con l’occupazione parziale della Provinciale 1 sul lato sinistro di via Cavallo. Successivamente si procederà con il varo delle travi costituenti la campata sinistra del ponte. Le operazioni potrebbero protrarsi anche nella giornata di sabato 14 marzo fino alle 19, comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

L’avanzamento delle lavorazioni prevede il completamento dell’impalcato del ponte, a cui seguirà la ricollocazione nella sede definitiva di tutti i sottoservizi, attualmente collocati sul pipe rack. Per ridurre i disagi alla circolazione durante le operazioni è presente sul posto anche il personale della Polizia Locale della Città di Venaria Reale, che opera in stretta sinergia con gli uffici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino, con la direzione dei lavori e con la ditta esecutrice.