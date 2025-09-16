Il Piemonte per il tuo cuore: le iniziative della rete Anpas per la prevenzione cardiovascolare

Il 29 settembre 2025 il Piemonte, insieme ad altre 17 Regioni italiane, partecipa alla Giornata Mondiale per il Cuore, la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, in collaborazione con ANPAS, Italian Resuscitation Council e Ircomunità.

La Mole Antonelliana e il Grattacielo della Regione Piemonte saranno illuminati di rosso, il colore del cuore, l’iniziativa accomunerà anche i palazzi della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre a una ventina di monumenti in tutta Italia.

In tutte le province piemontesi saranno coinvolti oltre 500 professionisti sanitari delle Aziende Sanitarie e circa 600 volontari delle associazioni del terzo settore, tra cui numerose associazioni aderenti ad ANPAS. Queste daranno un contributo fondamentale alle attività di sensibilizzazione e prevenzione cardiovascolare, assistenza durante screening gratuiti ed esami, dimostrazioni di primo soccorso, laboratori pratici e momenti formativi per studenti e cittadini.

Il Tour “Il Piemonte per il Tuo Cuore”, già partito da Lanzo Torinese il 14 settembre in collaborazione con la Croce Verde Torino sezione Ciriè, proseguirà fino a novembre in diverse città piemontesi, portando attività di prevenzione, informazione e dimostrazioni di primo soccorso. Grazie anche all’impegno dei volontari ANPAS, proseguirà la diffusione del Progetto Facile DAE, che insegna in tre semplici mosse come salvare una vita con l’uso del defibrillatore.

Il Villaggio per il Cuore (27-28 settembre al Parco Ruffini di Torino) proporrà visite, counseling, attività educative e sportive, controlli cardiologici gratuiti, elettrocardiogrammi, consulenze con specialisti in diabetologia, dietologia e nutrizione, approfondimenti dedicati alle infezioni e alle dipendenze da alcol e tabacco. Volontari istruttori della Pubbliche Assistenze ANPAS Croce Verde Torino e Croce Giallo Azzurra Torino effettueranno dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore, inoltre mostreranno il materiale e la strumentazione dell’ambulanza e spiegheranno il ruolo del volontario soccorritore.

Grande rilievo anche al coinvolgimento delle scuole: il 29 settembre, presso l’Ospedale Mauriziano e l’Ospedale Civile di Rivoli, gli studenti parteciperanno a lezioni e prove pratiche, insieme a volontari e professionisti sanitari. L’evento di Rivoli, organizzato da ASL TO3 vedrà la partecipazione della Croce Verde Rivoli e altre realtà del territorio insieme a circa 1.800 studenti.

Il 28 settembre, dalle ore 9 alle 18, in piazza Umberto I a Orbassano la Croce Bianca di Orbassano sensibilizzerà la cittadinanza insieme al personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga.

I volontari della Croce Bianca di Orbassano svolgeranno dimostrazioni con percorso ebbrezza, chiamata al Numero unico per le emergenze 112, manovre di rianimazione cardiopolmonare anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Medici, infermieri e il personale della Cardiologia e Dietologia dell’AOU San Luigi di Orbassano, saranno impegnati nella distribuzione di materiale informativo sui fattori di rischio cardiovascolare e le patologie cardiovascolari e sulla corretta alimentazione; misurazione parametri (peso, altezza) e calcolo BMI; misurazione di pressione arteriosa e frequenza cardiaca e saturazione O2; misurazione della forza; conduzione di gruppi di counseling sul controllo dei fattori di rischio, la corretta alimentazione e l’importanza dell’attività fisica; counseling individuale per il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari; giochi a squadre a tema di prevenzione cardiovascolare.

Sempre domenica 28 settembre in piazza Roma a Pinerolo, dalle ore 14 alle ore 19, volontari e volontarie della Croce Verde Pinerolo effettueranno dimostrazioni di primo soccorso, daranno spiegazioni sulla chiamata al Numero di emergenza 112 e la catena dei soccorsi, simuleranno interventi in caso di arresto cardiaco e rianimazione anche con l’uso del defibrillatore.